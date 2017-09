/ / Em Guarantã do Norte dez pessoas foram presas por furto e receptação em uma residência no Cidade Nova

A prisão aconteceu no inicio da noite desta quinta-feira (07/09).

A polícia civil com o apoio da policia militar prendeu dez pessoas em uma residência na Rua Margarida no bairro Cidade Nova, em Guarantã do Norte/MT. Na residência foram encontrados os produtos de um furto ocorrido na ultima terça-feira (05/09) em um sitio.

Foi recuperada, uma TV, uma furadeira, uma sanduicheira, uma maquina fotográfica, um aparelho de som, um aparelho de DVD, uma lanterna, dois cobertores, perfumes, ainda foi apreendido R$ 344 reais em notas de R$10,00 R$ 20,00, provável venda de drogas com um menor.

Foram presos:

Vinicios Pereira da Silva de 19 anos, Rose Ribeiro de 22 anos, Tchrek Moreira de 20 anos, Welisson da Silva de 18 anos e mais 6 menores.

A todo o momento, os detidos davam risadas dentro da delegacia, dois deles ainda chegaram a ameaçar a vitima do furto. ‘’ Vamos pegar você quando sairmos daqui’’. Disse um dos meliantes.

Poucas horas depois da prisão todos foram liberados .

Por O Território