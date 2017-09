/ / Em ação rápida, Policia Civil de Guarantã do Norte recupera alimentos furtados de creche

Em resposta rápida a policia civil de Guarantã do Norte/MT, com o apoio do GARRA, chegou até os autores do furto da Creche Pinguinho de Gente nesta madrugada.

Depois de uma denuncia anônima, os investigadores chegaram até uma casa que fica no Bairro Santa Marta, onde encontraram todo o alimento e três menores.

Os menores foram detidos e encaminhados para a delegacia civil.

Os alimentos foram devolvidos para a creche.

Por O Território