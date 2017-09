/ / Durante os dias 04 a 15 de setembro, acontece a III Copa Uniflor de Futsal

O evento é organizado pelos acadêmicos do 4º semestre de Ciências Contábeis e pelo coordenador do curso, prof. Pablo Oliveira de Souza, com apoio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte.

Participam equipes masculinas e femininas de todos os cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Enfermagem, Farmácia, Letras, Pedagogia, Psicologia, Tecnologia em Agronegócio e Sistemas de Informação.

Confira a programação: