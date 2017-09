/ / Dois jogos deram inicio a Copa Ajes de futebol regional em Guarantã do Norte

Na tarde do feriado de 7 de setembro em Guarantã do Norte/MT teve inicio a Copa Ajes de Futebol Regional, o evento futebolístico tem a organização do diretor administrativo do Estádio Macedão Carlos Duarte, com o apoio da Coordenação Municipal de Desporto.





Ao todo são 16 times no masculino, participando com equipes de varias cidades da região Norte do Estado. Na tarde do feriado nacional o inicio da competição aconteceram, dois jogos e no final de semana terá mais cinco jogos, sendo que, no sábado (09/09) com dois jogos no período da tarde e prossegue no domingo (10/09) com mais três jogos, sendo um no período da manhã e mais dois na parte da tarde.





Confira os resultados e os próximos jogos:

Instituto Raoni 02 X 05 Força Esporte Clube (Matupá);

Engel 04 X 02 Araguaia II

Rodada de Sábado, com inicio as 14h00min:

Trans Araguão X City Gás;

Juventus X Unidos da Páscoa.

Domingo, período da Manhã, com inicio as 08h00min:

Fazenda Esperança X Sabrina Calçados.

Periodo da tarde, inicio as 14:00;

Matupá X Fazenda Bom Futuro;

Black White X Truilho (Matupá).

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (fotos: Célio Ribeiro)