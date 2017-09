/ / Dois elementos de Guarantã do Norte tentam furtar residência e proprietário fere um e mata outro em União do Norte

Na manhã desta quarta-feira (13/09) dois jovens foram efetuar um roubo a uma residência no Distrito União Norte/MT, próximo a uma mineradora, mas o proprietário estava presente e revidou a ação dos bandidos vindo com isto acerta um dele com disparos de arma de fogo que atingiu no rosto e outro na barriga.

O primeiro suspeito alvejado morreu no local do fato, e foi identificado como sendo John Kennedy Ferreira de Almeida (22) o segundo envolvido nesta ocorrência foi atingindo nas nádegas e conseguiu foragir em uma motocicleta vindo a cair em frente a mineradora, onde foi solicitado uma equipe médica e também da Policia para prender e atender o suspeito, porem seu nome ainda não foi divulgado, mas segundo informações os dois envolvidos são moradores de Guarantã do Norte/MT.

