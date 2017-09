/ / Divulgado gabarito da prova para professor do concurso da secretaria estadual de Educação

Concorrentes já podem consultar os resultados no site da instituição. O certame tem mais 45.600 candidatos disputando 3.324 vagas para professor da Educação Básica

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela realização do concurso público da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), divulgou na manhã desta segunda-feira (18.09) o gabarito da prova para candidatos a professor da Educação Básica, realizada no domingo em 125 locais de 15 municípios no Estado.

O certame traz uma iniciativa inédita no país, que é um processo seletivo com quatro fases eliminatórias para professores.

Nesse primeiro dia os candidatos enfrentaram uma prova objetiva de múltipla escolha, com 70 questões, uma redação e uma prova dissertativa com quatro questões, sendo três da disciplina específica e uma relativa às políticas públicas de educação.

Na próxima etapa, com data a ser divulgada, os classificados passarão por uma avaliação didática com apresentação de uma aula, cujo conteúdo deverá ser pré-determinado, na área específica de atuação, com duração de 20 minutos, para apresentação, e 10 minutos para questionamentos da banca avaliadora.

A última fase será a de avaliação de títulos, também de caráter classificatório.

Ao todo, o IBFC contabilizou cerca de 45.600 inscrições para as 3.324 vagas disponíveis. A instituição ainda não divulgou o número de abstenções registradas nesta fase.

Pró-Escolas

O concurso da Seduc faz parte do Pró-Escolas, maior programa de ações e investimentos da história da educação de Mato Grosso, que visa à melhoria da qualidade do ensino nas escolas estaduais.

Ao todo, são 5.748 vagas disponíveis, sendo 3.324 para o cargo de Professor da Educação Básica, 1.496 para Apoio Administrativo Educacional (AAE) e 928 para Técnico Administrativo Educacional (TAE), além de cadastro de reserva de 50% do total de vagas.

Os salários iniciais são de R$ 3.640,34 (professor), R$ 1.456,11 (Técnico Administrativo Educacional) e R$ 1.167,12 (Apoio Administrativo Educacional), todos para 30 horas semanais.

