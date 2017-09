Desfile cívico de 7 de setembro em Guarantã do Norte confira as fotos

O desfile cívico de Guarantã do Norte/MT teve um grande número de populares assistindo, apesar do forte calor e a umidade baixa do ar, a população não deixou de comparecer para assistirem ao desfile das escolas, entidades e igrejas evangélicas.





As escolas apresentaram temas variados da atualidade sem deixar de mostrar o civismo. A primeira escola a desfilar foi a Escola Especial Fonte Esperança APAE e se encerrou como acontece já há vários anos com a apresentação dos pelotões do Campo de Prova Brigadeiro Veloso, localizado na Serra do Cachimbo. Ao todos foram 32 pelotões entre escolas publicas e particulares e outras entidades.

Confira as fotos do desfile de 7 de setembro deste ano de 2017

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)