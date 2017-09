/ / De olho na classificação com o São Caetano, Daniel Costa prega foco total em reencontro com o Juventus-SP

Falta muito pouco para o São Caetano garantir sua classificação para a próxima fase da Copa Paulista. Restando uma rodada para o fim da primeira parte da competição, o Azulão ocupa a segunda posição do Grupo 3, com 23 pontos em 13 jogos, e só fica de fora em caso de derrota com uma combinação de resultados.





Ainda que muito próximo da vaga, matematicamente o clube não está garantido, por isso o meia Daniel Costa prega foco total para o confronto deste final de semana. “Esse jogo é muito importante para o clube em geral, para nós jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida.





A Copa Paulista, hoje, é o caminho mais curto para o São Caetano voltar ao cenário nacional, e nós estamos cientes disso. Estamos trabalhando essa semana muito concentrados nessa partida, não pode existir outro desfecho que não seja a classificação do clube”, ressaltou o jogador, que soma dois gols e duas assistências na competição.





O confronto deste domingo (17) marca ainda um reencontro de Daniel Costa com o Juventus-SP, equipe que o meia teve grande passagem em 2015, marcando 13 gols e dando 10 assistências em 24 jogos. “O jogador profissional não pode confundir os sentimentos quando entra em campo.





O que eu fiz pelo Juventus e o carinho que tenho pelo clube e torcida estarão sempre comigo, mas fica do lado de fora do campo. Hoje eu visto a camisa do São Caetano e é por este clube que vou me dedicar todos os dias, em todas a partidas”, concluiu.





São Caetano e Juventus-SP se enfrentam às 10h, no Anacleto Campanella.

Foto Anexada: Divulgação/São Caetano

