/ / Cruzeiro (5) 0 x 0 (4) Flamengo – Raposa vence nos pênaltis e iguala ao Grêmio

Por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 27 (AFI) – O Cruzeiro é o mais novo campeão da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, a Raposa igualou ao Grêmio como maior vencedor da competição – cinco títulos - depois de vencer o Flamengo nos pênaltis por 5 a 4 diante de um Mineirão lotado. No tempo normal, os dois times ficaram em um empate sem gols.

A partida desta quarta-feira foi bastante equilibrada e sem muitos lances de perigo. Apesar do Cruzeiro ter tido mais posse de bola e aparecer mais no campo de ataque, o Flamengo foi o responsável pelas principais oportunidades. E ambas com Guerrero. Em uma, o peruano acertou o travessão em cobrança de falta. Já nos minutos finais, o camisa 9 rubronegro exigiu grande defesa de Fábio após boa jogada individual.

PRIMEIRO TEMPO

Os dois times começaram a partida se estudando bastante, mas o Flamengo por muito pouco não abriu o placar aos seis minutos. Guerrero cobrou falta por cima da barreira e a bola acertou o travessão de Fábio antes de sair pela linha de fundo. O Cruzeiro respondeu duas vezes com Thiago Neves. Na primeira, Réver falhou e o meia bateu rasteiro pela linha de fundo. Depois, o jogador cruzeirense recebeu na entrada da área e finalizou por cima.

Aos 25 minutos, Thiago Neves cobrou falta, Muralha saiu mal do gol e Juan desviou pela linha de fundo. A torcida cruzeirense vaiava demais quando o time rubronegro tocava a bola. Willian Arão saiu jogando errado e Robinho deixou para Arracaesta, que arriscou para fora. O peruano Guerrero encontrava muitas dificuldades para escapar da marcação, enquanto as principais jogadas da Raposa eram pelo lado esquerdo com Diego Barboza.

Hudson cruzou rasteiro e Arrascaeta dominou errado antes de bater. A bola sobrou para Alex Muralha. Bem marcado pela dupla de volantes cruzeirense, Diego não conseguia criar e por isso o Flamengo pouco produzia. Nos minutos finais, a partida caiu um pouco de produção. Berrío levou perigo em chute cruzado, que passou raspando a trave de Fábio.

SEGUNDO TEMPO

O Cruzeiro voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, marcando a saída de bola do Flamengo, que encontrava dificuldades para tocar a bola. Aos seis minutos, Thiago Neves cruzou e Henrique cabeceou pela linha de fundo. O jogo ficava bastante concentrado no meio-campo e com poucos lances de perigo. No contra-ataque, a bola sobrou para Diego finalizar rasteiro e Fábio defender sem dar rebote.

Apesar de estar em menor número, a torcida rubronegra cantava alto no Mineirão, enquanto os cruzeirenses pareciam nervosos e não mostravam a mesma animação do primeiro tempo. Na melhor oportunidade do jogo, aos 33 minutos, Thiago Neves cruzou, Alex Muralha tirou fraco e a bola sobrou com Arrascaeta, que cabeceou no susto na rede pelo lado de fora.

Aos 43, Guerrero dominou com perfeição passe de Diego, ganhou na dividida de Léo e soltou a bomba de perna esquerda. O placar só não foi aberto no Mineirão porque Fábio fez linda defesa e espalmou para escanteio. Depois disso, nenhum dos dois times se arriscou no ataque e a decisão acabou indo para as penalidades máxima.

PÊNALTIS

Henrique abriu o placar para o Cruzeiro com uma cobrança no meio do gol e Guerrero deixou tudo igual. A bola passou embaixo de Fábio. Léo colocou a Raposa na frente e Juan apenas deslocou o goleiro celeste. Na sequência, Hudson marcou e Diego parou em uma grande defesa de Fábio com uma mão só. Diego Barboza mandou no ângulo de Muralha e manteve o Cruzeiro na frente. Trauco converteu e a responsabilidade ficou com Thiago Neves. O meia escorregou na hora da cobrança, mas mesmo assim entrou.