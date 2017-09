/ / Correios decidem fechar 1,8 mil agências do Banco Postal

Os Correios encerrarão os serviços do Banco Postal e fecharão 1,8 mil agências em 12 estados. Mais de 137 mil aposentados e pensionistas que recebem pelo Banco do Brasil, por meio do Banco Postal, serão prejudicados com a medida.

Segundo os Correios, a decisão foi tomada em decorrência dos altos custos que seriam necessários para atender decisões judiciais que obrigam essas agências a adotarem medidas adicionais de segurança.

Para receber o benefício, 1,2 mil pessoas serão redirecionadas para outra agência bancária ou ponto de atendimento da região. Esses aposentados e pensionistas são principalmente dos estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia. (Com informações do Valor Econômico)