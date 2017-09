/ / Corpo de Bombeiros em Guarantã é uma meta perseguida pelo vereador Zilmar

O vereador de quarto Mandato Zilmar Assis de Lima (DEM), há muito tempo vem determinadamente trabalhando na expectativa de que o município de Guarantã do Norte tenha uma unidade do Corpo de Bombeiros. Ao longo de seus diversos mandatos Zilmar encaminhou ofícios, requerimentos, indicações solicitou realização de Audiência Pública pela Assembleia Legislativa.