/ / Copa Uniflor de futsal chegou ao seu final com grande sucesso

O 4º semestre de Ciências Contábeis da Uniflor, com o apoio do Departamento Municipal de Desporto de Guarantã do Norte/MT, pelo segundo ano consecutivo realizaram a Copa Uniflor de Futsal, com a participação de 16 equipes masculino e 09 Feminino.





Todas equipes foram formadas por alunos da faculdade e cada jogador representava a sua turma de curso. Durante as duas semanas de jogos, grandes números de pessoas compareceram no ginásio Bezerrão para assistirem a grandes jogos.





Na final do feminino, foi entre as equipes de pedagogia e Psicologia, um jogo que empolgou as pessoas que lotaram o ginásio, onde as futuras pedagogas levaram a melhor sobre as futuras psicólogas. A jogadora Liliane, da turma de pedagogia além de sagrar se campeã também foi a artilheira da competição com 13 gols.





Já no masculino a final foi entre as equipes das turmas dos cursos de Sistema de Informação e administração, o pessoal do sistema foram campeões vencendo fácil seus adversários. O jogador Tiago Lima, da equipe de Sistema foi o artilheiro com 13 gols assinalados.

Confira como ficou a classificação final:

No feminino:

4 Lugar, Administração;

3º Lugar, Ciências Contábeis;

2º Lugar, Psicologia

1º Lugar, Pedagogia.

Masculino:

4º Lugar, Ciências Contábeis;

3º Lugar, Agronegócios;

2º Lugar, Administração;

1º Lugar, Sistemas de informação.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)

3º lugar Ciências contábeis

3º Lugar Agronegócios

Campeã Pedagogia

Vice campeã Psicologia

Lili Artilheira (Pedagogia)com 16 gols

Equipe campeão Sistema de informação

Administração segundo lugar

Tiago lima 13 gols