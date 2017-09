/ / Copa Renata Yoná de futebol feminino teve seu início em Guarantã do Norte

A abertura da Copa Renata Yoná, aconteceu no domingo (1709), com uma partida, a equipe da cidade de Terra Nova do Norte goleou a equipe da Radio Enauan, de Guarantã do Norte, por 05 X 01. Além destas duas equipes ainda estão na competição o time da Black White e Beto Caça e Pesca, ambas equipes reforçaram os times, com jogadoras de Matupá e Peixoto de Azevedo.