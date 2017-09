/ / Com “motivação especial”, Pablo relembra gol diante do Fluminense e projeta confronto do Atlético-PR

Com os mesmos 31 pontos no Brasileirão, Atlético Paranaense e Fluminense se enfrentam neste domingo (17) às 16h na Arena da Baixada, pela 24ª rodada.





No turno, empate por 1 a 1 no Maracanã, e quem balançou as redes pelo lado rubro-negro foi o atacante Pablo. O jogador, aliás, já enfrentou cinco vezes o time carioca, todas vestindo a camisa do Atlético. O retrospecto é bastante equilibrado, são três empates, uma vitória e uma derrota. “É jogo importante, de seis pontos.





Tem tudo para ser uma partida bem disputada, de duas boas equipes que vão buscar a vitória para chegar ali no grupo da frente. Sabemos da importância de somar esses três prontos e vamos procurar desde o início impor nosso ritmo de jogo para conseguir a vitória. No confronto de ida fui feliz em marcar o gol e espero novamente ajudar a equipe”, destacou o atleta, que soma 29 jogos nesta temporada.





Na última semana, Pablo ganhou uma motivação a mais para jogar. Isso porque depois de 109 dias longe de casa por problemas de saúde, seu Cícero, pai do atacante, voltou para casa. “Preferi não falar nada durante todo esse tempo. Continuei trabalhando demais, me esforçando todos os dias como sempre fiz. Mas rezei muito e felizmente as coisas estão melhorando. Foram 64 dias na UTI e mais 45 se recuperando no hospital.









Agora, meu pai foi liberado para se recuperar em casa, perto de toda nossa família. Só tenho que agradecer a Deus, estou muito feliz. Sem dúvidas tudo isso serve de inspiração e motivação para dar ainda mais o melhor de mim dentro de campo”, concluiu.

Foto Anexada: Marco Oliveira/Atlético-PR

Assessor de Imprensa