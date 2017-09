/ / Com gol polêmico Corinthians bate o Vasco e volta a vencer no Brasileiro

Demorou, mas aconteceu. Em um de seus melhores jogos no ano, o Corinthians venceu o Vasco pelo placar mínimo em casa e voltou a vencer no Brasileiro. Depois de muito tentar, criar e errar gols feitos, além de reclamar dois pênaltis em Jô, o Timão contou com uma mão do juiz e do seu centroavante para sair do desespero. Em cruzamento de Marquinhos Gabriel, o camisa 7 usou o braço direito para colocar para dentro e fazer o 1 a 0.

Com o resultado, o Timão chega aos 53 pontos conquistados, abrindo dez de vantagem para o Grêmio, que perdeu para a Chapecoense dentro da sua casa. De quebra, ainda voltou a vencer após três jogos sem triunfo dentro de casa. Do outro lado, o Cruzmaltino estacionou nos 31 pontos conquistados, ficando mais longe da briga por uma vaga na Libertadores da América.

Na próxima rodada, os comandados de Fábio Carille terão pela frente o clássico contra o São Paulo, marcado para as 11h (de Brasília) do domingo, no estádio do Morumbi. Antes, porém, fecham as oitavas de final da Sul-Americana contra o Racing, na Argentina, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), precisando de uma vitória ou empate por dois gols ou mais para avançar. Do outro lado, Zé Ricardo e sua trupe visitam o Sport, na segunda-feira, dia 25, na Ilha do Retiro.

Por Gazeta Esportiva