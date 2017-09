/ / Cinco morrem em violento acidente na BR-163 entre Guarantã do Norte e Matupá

Cinco pessoas morreram em um violento acidente envolvendo um VW Gol vermelho e uma GM S10, na rodovia federal, no entroncamento com estrada E 60, entre os municípios de Matupá e Guarantã do Norte (207 quilômetros de Sinop). De acordo com a funerária Pax São Judas Tadeu, as vítimas são duas mulheres, dois homens e uma criança.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou, que o condutor do carro foi identificado como Ivan José Lima da Silva de 47 anos. Outras duas mulheres também estavam no mesmo veículo, mas ainda não foram identificadas. Já na caminhonete, haviam duas pessoas que foram carbonizadas. Ambos os corpos serão identificados através de exames.

De acordo com a funerária, os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal de Guarantã do Norte, onde vão passar por necropsia. O Corpo de Bombeiros de Colíder fez a retirada das vítimas que ficaram presas nas ferragens. Não foi informado se houve sobreviventes.

As causas do acidente começam a ser apuradas. As informações iniciais são que, com a colisão, um dos veículos pegou fogo e ficou completamente destruído. A PRF de Itaúba esteve no local fez a sinalização da pista e registrou a ocorrência.

