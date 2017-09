/ / Casal de jovens são assassinados em Guarantã do Norte

Na noite de domingo (24/09) por volta das 20:00, um casal de jovem foi assassinado em uma Rua do Bairro Ouro Verde em Guarantã do Norte/MT, as vítimas fatais foram Stefano Batista, 20 anos e Stefane Cardoso Leite, 18 anos.





O irmão da vítima que estava na companhia do casal, mas não foi alvejado, duas pessoas se aproximaram deles, já com a arma em punho e iniciaram os disparos, ele também sofreu atentado, mas não foi alvejado.





Segundo a testemunha os dois elementos que atiraram deixaram as motocicletas próximo do local e ficaram escondidos debaixo de uma arvorezinha e quando as vítimas se aproximaram já foram surpreendidos pelos tiros.





A Policia Militar, Civil e Politec - Perícia Oficial de Identificação Técnica, estiveram no local e recolheram 16 capsulas deflagrada calibre 380. Aparentemente a garota foi alvejada e veio a óbito no local, com seis disparos, acertando a cabeça, braço e tórax. Já o rapaz foi socorrido e levado ao hospital municipal, mas já deu entrada sem vida.





As vítimas estavam residindo em Guarantã do Norte há quatro meses, eles tinham vindo da Cidade de Carlinda/MT, segundo o irmão da vítima o rapaz que faleceu, já havia sofrido três tentativas de morte e na quarta vez não escapou, ele afirmou que seu irmão já havia sido preso quando menor por envolvimento com drogas.

A Funerária Pax Memorial é quem está prestando todo os trabalhos fúnebres.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias