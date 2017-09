/ / Carreta carregada com soja tomba na BR-163 em Guarantã do Norte

O acidente envolvendo uma carreta Volvo, branca, ocorreu esta manhã, na rodovia federal, na saída do município de Guarantã do Norte/MT. O motorista teve apenas escoriações e foi levado ao hospital para receber atendimento médico.

De acordo com um policial, os vagões estavam carregados com soja, que seria levada até o porto de Miritituba, no Pará. A carga ficou esparramada às margens da rodovia. Não houve interdição no tráfego de veículos.

A versão investigada é que o motorista teria perdido o controle da direção ao passar por um quebra-molas e acabou tombando. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e esteve no local analisando as circunstâncias do acidente.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação)