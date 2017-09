/ / Blairo Maggi não abre mão de disputar reeleição

Gláucio Nogueira, repórter de A Gazeta

Blairo chama de especulações as informações de que ele teria desistido de seu projeto político

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), afirmou que não abre mão da possibilidade de disputar a reeleição ao Senado no ano que vem. O pepista classificou como “especulação” informações que dão conta que ele teria desistido de manter seu projeto político, permanecendo no comando do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) até dezembro de 2018, quando voltaria às suas atividades empresariais.

A hipótese de desistir de disputar a reeleição foi levantada depois da divulgação de uma reportagem em que Blairo teria se decidido a permanecer no governo do presidente Michel Temer (PMDB) até o término da gestão, abrindo mão assim de tentar um novo mandato no Senado. Conforme o ministro, a declaração foi retirada do contexto. “Não disse que não seria candidato. Sobre este assunto tenho até abril para resolver e isso será feito no momento oportuno. Até lá, não abro mão da vaga de senador”.

O contexto da declaração, nas palavras de Blairo, foi uma conversa que ele e Temer tiveram durante viagem à China. Na ocasião, o peemedebista disse ao ministro que se ele quisesse, poderia ficar na gestão até dezembro do ano que vem, em virtude do bom trabalho desenvolvido à frente do Mapa. “Devido ao trabalho que vem sendo feito e os resultados colhidos pelo Mapa, chegamos a avaliar até a possibilidade de continuar à frente do Ministério até dezembro de 2018 para fazer tudo que precisa ser feito. Continuo pré-candidato ao Senado. O resto é especulação”, destacou Maggi.

O senador tem sido alvo de diversos rumores, um deles dando conta de que deixaria o Mapa, em uma reforma a ser realizada por Temer para contemplar sua base aliada, sobretudo o chamado “centrão”. A possiblidade foi descartada pelo próprio presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, do Piauí, que teria dito que a sigla se sente contemplada na gestão de Temer e bem representada na figura de Blairo.

Ultrapassado este assunto, especulações acerca do futuro político de Maggi começaram a ser lançadas como a da possibilidade do ministro não tentar a reeleição, principalmente após a revelação do conteúdo da delação do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), que sucedeu o pepista no comando do Estado. Sobre os fatos elencados por Silval, Blairo lamentou ter sido “vítima de ataques” por parte do peemedebista e ressaltou estar com a consciência tranquila de que não cometeu nenhum ato ilícito.