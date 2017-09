/ / Baiano Filho visita Guarantã do Norte e vai ajudar destravar recursos da Saúde

O Deputado Estadual José Joaquim de Souza Filho, o Baiano Filho (PSDB) esteve visitando Guarantã do Norte na última segunda-feira (11-09), onde foi recebido pelo Prefeito Municipal, Érico Stevan Gonçalves. Na oportunidade o Parlamentar se colocou a disposição do município e deverá disponibilizar uma emenda parlamentar para ser aplicada no município.





Baiano Filho que faz parte da base de apoio do governo estadual se comprometeu a somar forças simultaneamente com os deputados Dilmar Dal"bosco e Pedro Satélite para cobrar os repasses para a saúde do município.





O prefeito Érico recepcionou o deputado abrindo as portas do município para o mesmo. "Nós estamos de portas abertas para todos que estiverem interesse em contribuir com o desenvolvimento de Guarantã do Norte. Estamos recebendo o Deputado Baiano Filho que vai disponibilizar emenda para nosso município. Os recursos chegando iremos aplicar com seriedade e transparência e o deputado poderá também atender seus compromissos". Comenta Erico Stevan, Prefeito Municipal.





Após a reunião no gabinete o Deputado acompanhou o Prefeito em uma visita ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, onde o Deputado ouviu relatos dos pacientes parabenizando a saúde do município.





Baiano Filho concedeu entrevista evidenciando o desenvolvimento do município parabenizando o prefeito Erico pelos avanços na área da saúde e se comprometendo a somar forças em prol do município.

Por Olhar Cidade da Redação