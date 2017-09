/ / Atoleiro em estrada atrapalha tráfego e prejudica caminhoneiros

Um bitrem ficou atolado na estrada vicinal que liga o bairro Rota do Sol à BR-163, no perímetro urbano de Sorriso. Segundo os motoristas, a falta de manutenção prejudicou o escoamento da água, que resultou em um atoleiro.

Para evitar que o bitrem carregado com milho tombasse, o caminhoneiro Rosival Pereira da Silva disse que precisou retirar todo o cereal do veículo na noite desta quinta-feira (28), por volta das 20h. Ele disse que atua no ramo há 10 anos e que há 20 reside em Sorriso e nunca presenciou tal situação.

“Chegando do Pará e viemos carregar na empresa. Mas na saída me deparei com o atoleiro dentro da cidade. É uma coisa estranha por ser uma estrada vicinal dentro da cidade, onde a Prefeitura teria que dar manutenção, mas está aí a situação: o caminhão tomba, não tomba. Liguei na Prefeitura, mas disseram que não poderiam me ajudar”, reclamou.

O trabalho de escoamento do milho para o porto Miritituba (PA) foi interrompido após o atoleiro. Para evitar maior desperdício de tempo, o caminhoneiro foi até um posto de combustível, onde tenta conseguir um trator para remover o veículo de carga.

“O prejuízo cai para nós com essa falta de manutenção na estrada. Por isso, peço que a Prefeitura dê atenção para nós, que escoamos a safra. É a primeira vez que essa estrada chega a esse ponto. Dessa vez, acredito em uma manutenção mal feita porque acumulou água e se formou um atoleiro”.

Por: Portal de Sorriso