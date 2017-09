/ / Assessoria Pedagógica de Guarantã do Norte contrata professor de Libras

Está aberto, desde a data de hoje (11/09/2017) o Edital Complementar 005/2017 para contratação de Professor Interprete de LIBRAS. O objetivo é atender a Escola Estadual Albert Einstein no período Vespertino e a Escola Estadual Guarantã no período Matutino como Professor Interprete de LIBRAS.





As inscrições estão abertas de 11/09/2017 à 12/09/2017 no horário, compreendido entre: 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.





Para realização da inscrição e pré- conhecimento do quantitativo das respectivas vagas/carga horária de interesse, o candidato deve comparecer à Assessoria Pedagógica, durante os dias que estão abertas as inscrições, para retirada do respectivo formulário de Seleção e devido preenchimento do mesmo.









Sandra Maria F. Cardoso Assessor a Pedagógica Guarantã do Norte/MT