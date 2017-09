/ / Aposentados vão receber nesta quarta quarta-feira (6)

O Governo do Estado informa que os salários dos aposentados e pensionistas serão creditados nas respectivas contas no fim do dia desta quarta-feira (6). Segundo a Secretaria de Fazenda, a folha líquida do mês de agosto soma R$ 159,475 milhões.

Desse total, R$ 149,776 são destinados ao pagamento dos inativos e pensionistas da administração direta e os demais, R$ 9,699 milhões, são para pagar os aposentados das autarquias.

Da Sefaz/MT