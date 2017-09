/ / Após atualização do mapa do turismo Guarantã do Norte tem potencial para receber estrangeiros

Mapa do Turismo Brasileiro de Mato Grosso foi atualizado e a partir de agora o Estado passa a ter 25 municípios com potencial para receber turistas de outros centros do país e do exterior. Os locais estão espalhados por regiões como Pantanal, Amazônia, Cerrado, Araguaia, dos Nascentes e Metropolitana.

O trabalho de atualização foi realizado pelo Ministério do Turismo. Mato Grosso ganhou mais 17 cidades na publicação e agora tem 94 municípios com vocação turística. A pasta trabalha os destinos com uma classificação que varia entre A, B, C, D e E.

Nas três primeiras letras, estão as cidades que concentram o fluxo do turismo doméstico e internacional. Estão enquadradas nesta categoria os municípios de Cáceres, Poconé, Alta Floresta, Chapada dos Guimarães, Campo Novo do Parecis, Sapezal, Tangará da Serra, Cuiabá, Colíder, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sinop, Sorriso, Barra do Garças, Canarana, Nova Xavantina, Primavera do Leste, Rondonópolis, Pontes e Lacerda, Aripuanã, Juína, Campo Verde e Jaciara.

As outras 69 cidades mato-grossenses integram as categorias D e E. De acordo com o Ministério, esses destinos não possuem fluxo turístico nacional e internacional expressivo, no entanto alguns possuem papel importante no fluxo turístico regional e precisam de apoio para a geração e formalização de empregos e estabelecimentos de hospedagem.

O ministro Marx Beltrão explicou que a atualização no mapa é um trabalho realizado junto com os gestores municipais e estaduais. A classificação e identificação dessas cidades tem o objetivo de contribuir para que sejam pensadas políticas públicas que melhorem a divulgação desses locais.

"O mapa é um instrumento muito importante para gestão, estruturação e promoção dos destinos. Por isso, é importante que ele esteja sempre atualizado, garantindo com que os municípios que queiram trabalhar o turismo como uma atividade econômica, tenham prioridade dentro das políticas e ações do MTur", disse o ministro.

A lista completa dos municípios de Mato Grosso que integram a mapa do Turismo Brasileiro pode ser acessada

Por RD News