/ / Adolescente "foge" da aula e morre afogado

O adolescente Vitor Gabriel Barro de Souza, 14, morreu afogado após fugir da aula para ir tomar banho no Rio Paraguai, na Praia do Daveron, em Cáceres (320 km de Cuiabá). O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (20).

O menino é estudante da escola Estadual Leopoldo Ambrósio Filho e teria se afogado por volta das 15h50. A família acreditava que ele estava na aula, que começou as 13 horas e iria até as 17h30.

De acordo com informações do site Jornal Oeste, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo do menino cerca de 10 minutos após serem acionados.

Familiares do adolescente informaram à polícia que Vitor era “apaixonado” pelo rio.

O Politec esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

Por SUELEN ALENCAR (Foto: Joner Campos)