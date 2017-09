/ / Acidente na entrada de Guarantã do Norte com uma vitima fatal

Walter Bolonha, Vitima fatal

Na quinta-feira (28/09) por volta das 19h30min, na BR 163, na entrada de Guarantã do Norte/MT, duas motocicletas vieram a se chocar, os dois pilotos sofreram graves ferimentos, uma das vitimas o Senhor Walter Bolonha, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, no local do acidente.





O outro piloto Wilton Souza de Oliveira foi encaminhado para o hospital Municipal, de Guarantã do Norte, seu estado de saúde não foi informado. Com o impacto o corpo do Senhor Walter foi arremessado a uma distancia de aproximadamente 50 metros.





A funerária Pax Memorial prestou todos os trabalhos fúnebres. O ato fúnebre está sendo realizado na residência da família, na Rua das Castanheiras nº 826 em Guarantã. O sepultamento acontecerá no dia 29/09, ás 16h:30min, no cemitério municipal de Guarantã do Norte. A família enlutada agradece a todos que se fizerem presente neste momento de dolorosa perda e demonstração da fé cristã.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias