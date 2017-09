A Associação dos Produtores da Ricardo Franco (APROFRANCO) informa que o incêndio no Parque Estadual da Serra de Ricardo Franco, que dura desde sexta-feira, dia 25 de agosto, ainda continua oferecendo riscos. O trabalho para combater as chamas conta com o serviço do Corpo de Bombeiros, das famílias de produtores rurais e funcionários das fazendas que estão na região da Serra de Ricardo Franco.





Funcionários e proprietários das fazendas Rio do Meio, Maringá Três, Santa Maria, Paturi, Bethânia, Barra Mansa, Fortaleza do Guaporé, Cachoeira, Paredão, Guaíra, Palmital, Serra Negra, Cláudia e Larissa foram essenciais para prestar auxílio aos bombeiros no combate ao fogo. Também auxiliaram no combate ao incêndio, os moradores da Vila Ricardo Franco.





Além do auxílio pessoal, os produtores rurais disponibilizaram máquinas como caminhões pipas, tratores com pá carregadeira, tratores esteiras, e implementos com suporte para água, que foram de suma importância para conseguir controlar as chamas. Também há expectativa pela chegada de um avião do Corpo de Bombeiros para ajudar no combate ao incêndio.





A APROFRANCO agradece a todos que colaboraram para garantir a preservação do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, local que prezamos e conservamos, por ser nossa casa e nossa fonte de sustento.





Direção da APROFRANCO