/ / A Associação Amor para Cães e Gatos de Guarantã do Norte completou 1 ano

Guarantã do Norte - A Associação Amor para Cães e Gatos de Guarantã do Norte continua ajudando animais em situação de rua com recursos próprios e muita ajuda da comunidade.

Passou pouco mais de um ano desde a primeira reunião na Praça da Cultura (Guarantã do Norte) onde um grupo de pessoas juntou-se pelo mesmo motivo: o amor aos cães e gatos. O objetivo foi claro, ajudar aqueles animais que foram abandonados ou que sempre moraram na rua.





A Associação Amor para Cães e Gatos (AACG) conseguiu pegar e tratar cachorros e gatos, dando o tratamento veterinário que eles precisavam e o amor que tanto necessitam. Infelizmente não todos sobreviveram, mas são muitos os que já acharam uma família que cuide deles e ainda tem uma grande quantia que estão em “Lar Temporário” esperando ser adotados. Chamamos de “Lar Temporário” ou LT as casas dos voluntários que se disponibilizam para cuidar um cachorro ou gato até o mesmo ser adotado.





Porém, cada animalzinho resgatado é uma nova despesa. A AACG arrecada ração, remédios, mantas e toalhas, casinhas, shampoo e todo elemento que possa servir para os cuidados e os lares temporários dos animais resgatados. Além são realizadas rifas solidarias com o objetivo de conseguir dinheiro e assim compensar o gasto dos tratamentos veterinários. No momento, o grupo difunde suas informações através da sua Fanpage no Facebook. Se você estiver interessado em adotar, ser voluntário, dar LT, ou ajudar de qualquer forma, entre em contato, toda ajuda é bem-vinda!

Por Florencia Mesquida