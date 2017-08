/ / Vice-prefeito de Guarantã do Norte assume a presidência do Democrata no município

O Partido Democrata (DEM), do município de Guarantã do Norte/MT realizou no sábado (26/08), a sua convenção partidária, que conduziu o vice-prefeito, Marcio Coronel a presidência do diretório municipal do DEM que foi eleito por aclamação.





O ato aconteceu no auditório da Câmara de Vereadores, que contou com a grande presença de filiado ao partido e autoridades políticas do município e população em geral.





Além da escolha do presidente do partido e toda a diretoria, também foi dado pose a presidente do Dem Mulher e o Dem jovem, Regiane, foi empossada para conduzir os trabalhos da ala feminina, já o jovem Alam ficou com a ala da juventude.





O Dem é um dos partidos que dá sustentação ao prefeito Érico Stevam (PRB) e tem o vereador Zilmar Assis de lima no legislativo. Durante a convenção várias pessoas assinaram suas fichas de filiação, fortalecendo ainda mais o Democrata como um dos partido como o maior número de filiado no município.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias