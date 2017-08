/ / Vereadores participam de curso de oratória coordenado pela UCMMAT

Dayane Senna

Assessoria UCMMAT

Vereadores de diversos municípios do estado participaram, nesta terça-feira (22), do curso de Oratória Parlamentar e Motivação— Comunicação de alto Impacto, promovido pela União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT).





O curso, ministrado pelo apresentador de TV e professor Jota Gomes, tem objetivo de ajudar as pessoas a terem uma boa oratória, libertando-as de alguns traumas e medos de falar em público, aplicando as técnicas de mediação, do espelho e entendimentos de diálogos.





O presidente da UCMMAT, Rafael Piovezan destacou a importância do curso de oratória para os vereadores, por ajudá-lo a desenvolver com eficiência o seu papel no município, levando com clareza suas propostas e projetos. “O nosso propósito é a capacitação com gratuidade dentro de uma excelência de atendimento e conteúdo, ou seja, é fazer com que o vereador tenha qualidade e segurança em sua oratória e assim ter êxito nos pronunciamentos em público”, disse Piovezan.





A gratuidade de cursos foi proposta de campanha da chapa Renova UCMMAT, presidida pelo vereador Rafael Piovezan. “Estamos felizes em cumprir este projeto, sempre que acontece cursos em Cuiabá ou fora do estado cobram taxas exorbitantes, e este não é o nosso foco, o objetivo da nova administração da UCMMAT é fazer um parlamento forte e preparado”, concluiu.





O palestrante do curso, o apresentador de TV, Jota Gomes parabenizou a iniciativa da UCMMAT em proporcionar este curso aos parlamentares. “A oratória plenária é fundamental para a conduta do vereador. Muitas entidades e órgãos representativos, não se preocupam com seus filiados, este trabalho que o presidente Rafael vem fazendo é muito importante, valorizar o vereador, com capacitação para que os mesmos desenvolvam um bom trabalho em seus municípios”, salientou.





Jotta Gomes é apresentador de TV, cerimonialista e professor do programa Qualificar da Prefeitura de Cuiabá. O curso ofereceu aula teórica, dinâmicas de grupo e individualizadas na arte de falar em público.





O curso contou com a participação de vereadores dos municípios de Cáceres, Tapurah, Nova Xavantina, Barra do Bugres, Jangada, Nova Mutum, Querência, Santa Cruz do Xingu.