/ / Vasco vence Fluminense e se afasta da zona de rebaixamento

Sob os olhares do técnico Zé Ricardo, que ficou na tribuna, o Vasco venceu por 1 a 0 o Fluminense, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado traz tranquilidade ao novo comandante, pois faz os cruzmaltinos chegarem a 28 pontos e se afastarem da zona de rebaixamento. Já os tricolores seguem com 30 e perderam a chance de entrarem na zona de classificação para a Libertadores.

O Vasco mostrou boa marcação e mais organização no clássico e marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo, com Ramon. Os cruzmaltinos viram o Fluminense ter mais posse de bola, mas não incomodar o goleiro Martín Silva durante os 90 minutos. Além disso, os vascaínos desperdiçaram diversas chances de sair de campo com um placar mais dilatado.

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o Grêmio, no dia 10 de setembro, em São Januário, com portões fechados. No mesmo dia, o Fluminense vai até Salvador para enfrentar o Vitória.

Por Gazeta Esportiva (foto: Paulo Fernandes/asessoria)