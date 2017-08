/ / Único 1º volante do Palmeiras, Thiago Santos valoriza retomada da confiança

afastamento de Felipe Melo, o camisa 21 é o único primeiro volante da equipe e ainda ultrapassou Tchê Tchê em uma briga pela titularidade do Verdão. Na quarta-feira, em duelo contra o Botafogo, Thiago Santos deu mais um passo para se consolidar como opção fundamental no elenco alviverde. Com o, o camisa 21 é o único primeiro volante da equipe e ainda ultrapassou Tchê Tchê em uma briga pela titularidade do Verdão. “Foi uma partida muito complicada contra o Botafogo, mas novamente fomos inteligentes e competentes. Conseguimos sair na frente do placar, depois sofremos o empate, mas mostramos nossa força, garra e não desistimos até marcar o gol da vitória. Muito feliz pelo resultado, pela minha atuação e pela vontade da equipe dentro de campo”, completou. Neste domingo, Thiago Santos deverá ser mais uma vez titular do Palmeiras. A equipe encara o Atlético-PR, às 16h (de Brasília), no Palestra Itália, e Cuca deverá escalar apenas reservas no confronto, já que está focado na volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Barcelona de Guaiaquil, na próxima quarta-feira. Por Gazeta Esportiva Thiago Santos ganha cada vez mais espaço no Palmeiras (Foto: Cesar Greco/SEP)