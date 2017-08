/ / Três pessoas ficam feridas após estrutura metálica de mercado desabar em Peixoto de Azevedo

O acidente ocorreu em um supermercado, localizado na avenida Brasil, no bairro Liberdade, em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop), esta tarde. Segundo informações do sargento Adir, da Polícia Militar, três pessoas foram atingidas e ficaram feridas. Elas foram levadas ao Hospital Regional com suspeita de fraturas nas mãos e nos pés.

O sargento explicou, ao Só Notícias, que a cobertura estava sendo montada na lateral do supermercado por funcionários de uma empresa. Porém, parte da parede não suportou o peso do metal e acabou desabando. “Os feridos são o proprietário do estabelecimento, um funcionário e um entregador que estava descarregando algumas mercadorias no local”.

As circunstâncias de como ocorreu o acidente ainda serão investigadas pelas autoridades locais.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação)