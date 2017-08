/ / Titular diante do ASA, Edimar demonstra confiança em Fortaleza assumindo liderança após o término da 13ª da Série C

Invicto há três rodadas, o Fortaleza pode assumir a liderança da chave 1 da Série C após o término da 13ª rodada, que será disputada neste final de semana. O Leão do Pici está em segundo lugar com 21 pontos e encara neste sábado, às 20h, fora de casa, o ASA, lanterna do grupo. Duas horas mais cedo, o líder, CSA, que tem 23 pontos, também atuará como visitante contra o Moto Clube.





Em resumo, o Fortaleza entrará em campo ciente que se o CSA tropeçar poderá assumir a liderança da chave em caso de sucesso em Alagoas. Na opinião do zagueiro Edimar estar no topo da tabela é fundamental pelo momento da competição. “Queremos e torceremos para que dê tudo certo para a gente e possamos assumir a liderança nessa rodada, pois assim estaremos ainda mais próximos de garantir nossa classificação antecipada para a segunda fase. É isso que buscaremos, mesmo ciente da dificuldade que teremos diante do ASA, que está na lanterna e terá seis decisões daqui para frente”, opinou Edimar.





técnico Paulo Bonamigo fez algumas alterações no Fortaleza em relação ao time que superou por 1×0 o Salgueiro na última rodada. Uma das novidades entre os titulares será justamente Edimar, que atingiu a marca de 50 jogos pelo tricolor cearense. “Vinha trabalhando forte para ter novamente essa oportunidade entre os titulares e espero corresponder a expectativa fazendo o meu papel bem feito. Sabemos da condições do gramado também, então temos que jogar com muita seriedade esse compromisso diante do ASA”, finalizou.