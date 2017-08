/ / Temer chega a MT em meio a protesto de caminhoneiros contra a alta no combustível

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), chegou em Mato Grosso, nesta sexta-feira (11), em meio a protesto de caminhoneiros, que bloqueiam trecho da BR-163, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, contra o aumento no preço do combustível decretado pelo governo federal. Segundo a concessionária que administra a rodovia, o trecho no km 686 está fechado desde as 6h.