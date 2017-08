/ / Taques visita 12 cidades esta semana para lançar e inaugurar obras

O governador Pedro Taques visitará doze municípios, esta semana, para inaugurar e lançar obras. Hoje ele foi a Alto Araguaia onde vistoriou o prédio do posto do Corpo de Bombeiros, anexo ao terminal rodoviário, e inspecionou a pavimentação de 46 quilômetros da rodovia MT-100, que liga Alta Araguaia à Araguainha.

À tarde, em Alto Graças, lançou obras de infraestrutura no município, no Centro de Convivência da 3ª Idade. À noite, entregou 87 cartões do Pró-Família, no salão da Igreja Luterana.

Nesta terça, às 08h, com a chegada ao município de Araguainha e a vistoria na obra da Rodovia MT-100. Em seguida, faz entrega de Cartões Pró Família, no CRAS e, em seguida, vai ao município de Ponte Branca inaugurar a pavimentação de 46 quilômetros da rodovia MT-100 que liga os municípios de Ponte Branca e Ribeirãozinho.

À tarde, Taques segue a Ribeirãozinho, onde continua a vistoria das obras da MT-100, entregará cartões Pró-Família, no Salão Paroquial. Logo após, segue viagem para o município de Torixoréu, onde vistoria a pavimentação das avenidas do município, entrega 50 Títulos de Regularização Fundiária e comtempla 25 famílias com o cartão Pró-Família. No começo da noite, o governador viaja a Barra do Garças e finaliza sua agenda em um jantar na fazenda do deputado Adalto de Freitas.

A agenda da quarta-feira começa às 08h com a chegada do governador e comitiva ao município de Novo São Joaquim, onde continua a vistoria de outro trecho das obras na MT-100, e entrega cartões Pró-Família. Às 14h, a equipe chega ao município de Nova Xavantina, onde lança obras de infraestrutura e inaugura um laboratório da Unemat/Secitec. Às 16h, entrega 100 títulos de regularização fundiária e então retorna para Barra do Garças, onde participa da solenidade de entrega de títulos de cidadão barra-garcense, na câmara. Após o almoço, às 14h, faz a entrega de títulos de regularização fundiária urbana. Às 16h, segue viagem a Campo Grande, onde participa do Fórum dos Governadores do Brasil Central.

Na sexta-feira, o governador Pedro Taques e sua comitiva retornam à Barra do Garças para encontro com prefeitos da região, às 15h30 e às 18h, entrega 565 Cartões Família. Às 19h, o governador se encontra com líderes religiosos e às 20h.

No sábado, às 07h30, o governador inicia o dia no Café da Roça e segue para visita à Caravana da Transformação, onde participa de ato solene às 10h. Em seguida vai a Alto Taquari para inaugurar a escola estadual Denis Manerich de Oliveira.

Por Só Notícias (foto: Só Noticias/Diego Oliveira)