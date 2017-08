/ / Suplente de vereadora Rejane Moreira justifica seu voto

Sobre meu voto contra o afastamento do Presidente da Câmara Celso Henrique:

Tenho orgulho do grupo político ao qual pertenço, e declaro a mesma opinião relativa à postura do Presidente da Câmara.





Quero PARABENIZAR os vereadores da base aliada do prefeito, em especial VEREADOR ZILMAR e IRMÃO ALEXANDRE pela coragem e garra ao se defenderem das calúnias proferidas contra os mesmos, e digo que ESTOU COM ELES... ESTOU COM GUARANTÃ... #NãoSouCelso #CelsoTamoJuntoSQN





Contudo, NÃO ESTAVA PREPARADA PARA manifestar meu voto, pois, no que se refere à cassação de seu mandato, onde precisei levar em consideração, tamanha RESPONSABILIDADE que estava em minhas mãos:





Votando a favor do afastamento do Celso, eu estaria sendo TÃO IRRESPONSÁVEL, INCONSEQUENTE e ANTIÉTICA QUANTO O CONSIDERO DIANTE DOS FATOS, e estaria a ferindo minha própria HONRA e PRINCÍPIOS, haja vista, que NÃO PUDE ANALISAR CAUTELOSAMENTE O REFERIDO PROCESSO, BEM COMO SEUS ASPECTOS LEGAIS, pois sem fundamentos JURÍDICOS plausíveis, NÃO PODERIA DE FORMA ALGUMA MANIFESTAR MEU VOTO A FAVOR... Afinal, EU ALI ESTAVA COMO UMA VEREADORA REPRESENTANDO AQUELES QUE ACREDITARAM EM MINHA CIÊNCIA E COMPROMETIMENTO COM A JUSTIÇA...





Minha obrigação era votar baseada na RAZÃO, esquecer os atritos e opiniões pessoais, desconsiderar as relações de afeto ou desafeto com os envolvidos, pensar no crescimento e desenvolvimento sócio-político-econômico do meu Município. Sob meu ponto de vista, a conduta de um vereador deve ser assim... E principalmente sendo ele o Presidente da Casa de Leis... Portanto... Meu voto JAMAIS SERÁ um #FicaCelso... Votei por um #AcordaCelso #PensaCelso #ACORDAGUARANTÃ





MEU VOTO FOI POR VEREANÇA COM RESPONSABILIDADE... É ISSO QUE DEVEMOS ESPERAR DE UM PRESIDENTE... CELSO Não decepcione seus eleitores, mas não esqueça que muitos deles também são orgulhosamente eleitores do prefeito, um verdadeiro Administrador Otimista, que não ocupa seu tempo denegrindo a imagem de ninguém, só e somente só, vem lutando e com sucesso tem mudado a realidade da nossa amada Guarantã





Estamos vivendo um novo momento. Nossa cidade tem dado uma lição de como enfrentar a crise em nossa região. São obras sendo entregues e outras em andamento. Projetos executados, recursos conquistados, convênios firmados. É claro e notório o quanto a atual gestão tem sido eficiente nestes somente oito meses de administração. Não podemos parar de crescer, devemos continuar avançando, mas para isso, sejamos HUMILDEMENTE CAPAZES DE RECONHECER O SUCESSO E CAPACIDADE DO PRÓXIMO.





Finalizo com uma frase dita na última semana, pelo admirável Padre Chrystian Shankar:

"AS PESSOAS PRECISAM PARAR DE CRITICAR A PONTE DOS OUTROS E MELHORAR A SUA PINGUELA."

Rejane Moreira é Suplente de vereadora em Guarantã do Norte/MT