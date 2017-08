/ / Supermercado 4S Sagrou-se campeão da Copa Miguel Borguert em Guarantã do Norte

Nos últimos minutos o jogador Emerson do 4S Supermercado cobrou uma falta do meio do campo e marcou o primeiro gol, sendo considerado como o gol mais bonito do campeonato. No segundo tempo a equipe do City Gás/Transaragão, voltou determinada a virar o jogo, mas o que se viu foi uma equipe sofrendo contra taque e aos 20 minutos do segundo tempo o mesmo Emerson marcou o seu segundo gol na partida, dando assim números finais e levando a sua equipe ao primeiro lugar da Copa Miguel Borgert.