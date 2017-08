/ / Sinop anuncia técnico que disputou a Série C

Por Julio Tabile - Assessoria

Paulo Foiani, 40 anos é o novo treinador do Sinop Futebol Clube. Ele acertou com a direção do Galo nesta quarta-feira e vai dirigir o time no restante da temporada, tendo pela frente a disputa da Copa Federação, que começa dia 17 de setembro.





Conforme o presidente Dilceu Dal´Bosco, o diretor de futebol Marco Aurélio Cassiano manteve contato com cinco nomes, e nesta manhã, optou-se pela escolha de Foiani, que foi ex atleta profissional tendo vestido a camisa de equipes como Coritiba, Havai, Chapecoense, que disputam a Série A do brasileiro, além do Guarani de Campinas, e recentemente estava no Nordeste, onde treinou o ASA de Arapiraca na Série C de 2016 e o Fluminense de Feira de Santana entre outros.





“Fizemos uma análise cuidadosa, checamos o currículo deste profissional, e dentro das nossas condições financeiras, ele se encaixou e estamos felizes em anunciar como novo treinador do Sinop FC”, disse o presidente.





O treinador deve chegar a Sinop no final de semana, juntamente com o restante da Comissão Técnica, o preparador físico Dante Luís e o preparador de goleiro Felipe do Nascimento.





“Feliz pelo convite e a oportunidade de treinar um clube do Mato Grosso. Tenho acompanhado as equipes do Luverdense e Cuiabá no brasileirão e assisti a dois jogos do Sinop este ano, um deles pela Copa do Brasil contra o Fluminense. Acredito que possamos fazer um bom trabalho, sou um treinador que transpira, que vibra e este sentimento é a marca dos times que eu trabalhei”, comentou.





PERFIL

Paulo Foiani nasceu no dia Sinop, 29 de novembro de 1976, na cidade de Santo André, São Paulo. É casado e reside na cidade de Miraselva, interior do Paraná.

Como atleta, jogou de volante e passou por 23 clubes, entre eles Coritiba, 3 Havaí, Joinville, Chapecoense, Guarani de Campinas, ASA Arapiraca, CRB, Operário de Ponta Grossa, Marcilio Dias e Camburiú.





Conseguiu vários acessos em campeonatos estaduais no Paraná, com o Cascavel e Toledo e em Santa Catarina com o Marcilio Dias.





Na carreira de treinador, fez estádio com Wagner Mancini e Dorival Junior, com quem tem uma proximidade grande.





Admira o trabalho do treinador da seleção brasileira, Tite, onde tem feito um estudo técnico-tático, buscando implantar as formas de trabalho em equipes que treina.