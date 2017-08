/ / São Paulo perde para o Bahia e fecha turno na zona de rebaixamento

O São Paulo começará o segundo turno do Campeonato Brasileiro pressionado pelo fantasma do rebaixamento. Isto, porque na tarde deste domingo o time do Morumbi amargou a décima derrota na competição. Desta vez, para o Bahia, por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, em confronto direto na parte de baixo da tabela.

Com gols de Régis e do colombiano Mendoza, o Bahia ganhou três posições e assumiu o 13º lugar, com 23 pontos. Já o São Paulo, que descontou com Hernanes, estacionou na 17ª colocação, com 19 pontos, ainda dentro da zona de descenso, portanto.

Com uma semana cheia de treinos pela frente, o Tricolor paulista buscará a reabilitação diante do Cruzeiro, no próximo domingo (13), às 11 horas (de Brasília), no Morumbi. O Bahia, que voltou a vencer em casa após seis rodadas, visitará o Atlético-PR às 19h do mesmo dia, em Curitiba.

Por Gazeta Esportiva (Foto: Bahia/Twitter)