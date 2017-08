/ / Santos sagra campeão nas duas categorias da Copa das Torcidas Organizadas em Guarantã do Norte

Após alguns meses de competição chegou ao final a Copa das Torcidas Organizada, onde teve a participação de dez equipes no masculino e seis no feminino. O evento fez parte do calendário esportivo do município de Guarantã do Norte/MT e o próximo evento do calendário será o campeonato municipal de futsal, previsto para o mês de outubro.





A equipe do Santos chegou à final da competição nas duas categorias e fazendo uma dobradinha vitoriosa. O primeiro jogo da final, que foi realizado na noite da terça-feira (22/08), foi na categoria feminina, entre as equipes do santos e o Grêmio. As meninas do Grêmio conseguiram segurar o placar até a metade do primeiro tempo, mas com o passar dos minutos o jogo foi mais disputado e com isso o Santos venceu e conquistou o campeonato. A artilharia no feminino ficou empatado entre duas atletas, Fernanda (Santos) e Vanessa (Internacional), as duas com 7 gols cada, a goleira destaque foi, Ilaine (Santos).





No segundo jogo da final no masculino, se enfrentaram o Palmeiras “A” e Santos, um jogo que não havia favoritismo, já que, ambas as equipes chegaram à final sem experimentar o gosto da derrota. Logo no inicio da partida, o Palmeiras abriu o placar com um lindo gol do jogador Silvério, mas em seguida o Santo empatou e marcou mais quatro gols, faltando menos de dois minutos para o termino da partida, o atleta André, da equipe do Palmeira, foi para o gol, para poder fazer as jogadas de goleiro linha e com isso conseguiu levar mais perigo para a meta adversária, chegando a encostar-se ao placar, mas já era tarde. A artilharia isolada ficou com o jogador do Santos Paulo Cezar (PC), com 15 gols marcado durante o campeonato.





Confira os resultados:

Feminino: Santos 04 X 02 Grêmio;

Masculino: Santos 05 X 04 Palmeiras “A”.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (fotos: Célio Ribeiro)

equipe campeã Santos

Santos Campeão

Árbitros da final Saulin de Giordano

Fernanda (Santos) uma das astilheiras com 7 gols marcado

PC (Santos marcou 15 vezes