/ / Pronto para jogar, Willian Magrão vive expectativa para estreia no México

O FC Juarez enfrenta amanhã (09), em casa, o Chivas de Guadalajara pela Copa México. A expectativa é de que Willian Magrão faça nessa semana sua primeira partida oficial com a camisa do clube.





Desde junho no país, o brasileiro participou da pré-temporada do clube e disputou alguns amistosos e jogos-treinos. “Estou preparado para entrar e ajudar o time. Já vinha treinando e jogando normalmente no Brasil, fiz ainda uma boa preparação com meus companheiros aqui para a temporada e me sinto pronto para jogar. Se o técnico optar por mim, vou dar o máximo em campo para sairmos com a vitória. Seria ótimo vencer logo na minha estreia”, destacou o experiente jogador, que pode atuar tanto como volante quanto zagueiro.









Confiante em uma boa temporada no México, Magrão se diz motivado e revela ansiedade para estreia. “É minha primeira vez fora do Brasil e não poderia estar mais motivado, está sendo uma experiência bem diferente, mas estou gostando. Uma estreia é sempre legal, bate até uma certa ansiedade, mas nada que atrapalhe. Espero estar em campo amanhã, quero jogar mas tenho consciência que isso quem determina é o treinador”, concluiu.

Foto Anexada: Divulgação/FC Juárez

Assessor de Imprensa