/ / Processo Seletivo do TJ - MT recruta estagiários na Comarca de Guarantã do Norte

) realiza Processo Seletivo que destina-se à formação de cadastro reserva na Comarca de Guarantã do Norte/MT. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ( TJ - MT realiza Processo Seletivo que destina-se à formação de cadastro reserva na Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Podem ocupar à função de Estagiário de Nível Superior por período temporário de um ano, com possibilidade de prorrogação, os estudantes de graduação em Administração, Direito e Ciências Contábeis.

Os candidatos matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação precisam estar cursando, no mínimo, o 3º semestre do curso de Direito e 2º período do curso de Administração e Contabilidade.

Gratuitamente, a inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro de 2017, das 13 às 18h, na Coordenadoria Administrativa da Comarca de Guarantã do Norte, situada na Avenida Guarantã do Norte, nº 1255, Bairro Cidade Nova.

A classificação deste Processo Seletivo, cujo o edital encontra-se acessível em nosso site, ocorrerá por prova objetiva, em data e local a ser divulgado posteriormente.

Da Assessoria