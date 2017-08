/ / Prefeitura de Guarantã do Norte – MT realiza Processo Seletivo com vinte oito vagas

As oportunidades estão distribuídas em diversas USF e micro áreas.

A Prefeitura de Guarantã do Norte, localizada no Estado de Mato Grosso, recebe nos dias 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 de agosto de 2017 as inscrições para o Processo Seletivo que visa contratar Agentes Comunitários de Saúde.

No total, vinte e oito vagas estão disponíveis, além da formação de cadastro reserva, distribuídas nas Unidades de Saúde (USF) Araguaia (3), Aeroporto (5), Rural (6), Cotrel (2), 13 de Maio (6), São Cristóvão (1), Cidade Nova (2), Centro (2) e Santa Maria (1), sendo que as funções devem ser exercidas em jornadas de 40h semanais, mediante remuneração de R$ 1.267,21.