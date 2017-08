/ / Prefeito de Guarantã do Norte diz "esqueceram que acabou a eleição" sobre cassação do Celso Henrique: Veja vídeo

Foto: Olhar Cidade

O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan (PRB) ao ser questionado no Programa de TV Pinga Fogo da Rede Record fala sobre o pedido de cassação do vereador e presidente da Câmara Municipal, Celso Henrique (PDT) por cinco vereadores que se sentiram ofendidos pelo menos em uma emissora de rádio local alegar que eles "até vendidos".

O vídeo da entrevista do prefeito, disponível abaixo, traz treino da entrevista, "o projeto reprovado pelos cinco vereadores para contratação de estagiários na Câmara Municipal não onera em nada a Prefeitura Municipal, são dois poderes distintos e os vereadores em sua maioria acharam por bem reprovar, um projeto que não tem nada a ver com o Poder Executivo, diz respeito ao legislativo, algo que eu não me meto", disse.

"Mas eles esqueceram que acabaram as eleições, e por trás de um político, um vereador, prefeito tem uma família, tem filhos e esposa, é preciso ter cautela quando falar das pessoas, principalmente quando acusa de estar vendido", argumentou.

"Se eu falar que o cidadão está vendido, que ganhou dinheiro para votar em alguém, o mínimo que vai acontecer é me processar, o mesmo os cinco vereadores estão fazendo em um processo legítimo e que não tem nada a ver com a prefeitura Municipal", falou Érico.

Cassação

Foi protocolado na última quinta-feira (17-08) o pedido de cassação do presidente da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, Celso Henrique, os autores são os partidos PSC e DEMOCRATAS.

O pedido de cassação do vereador e afastamento imediato da função de presidente é embasado em quebra de decoro parlamentar, onde Celso Henrique teria usado uma emissora de rádio local para "denegrir" colegas que votaram contra o Projeto Lei Legislativo dos estagiários.

Ele teria dito, segundo o pedido dos partidos, que cinco vereadores "as vezes, até vendidos", por isso teriam votado contra o tal projeto.

Ao Olhar Cidade, o vereador Irmão Alexandre Rodrigo, após o protocolo, os vereadores vão abrir uma comissão especial para investigar a fala do vereador na rádio e se realmente houve quebra de decoro parlamentar.

Irmão Alexandre Rodrigo assinou o pedido de afastamento como presidente do PSC, Zilmar Assis de Lima como presidente do Democratas e em apoio assinaram David Marques, Katia Brambila e Edileusa Oliveira.

Se comprovada a quebra de decoro parlamentar, Celso Henrique poderá ser afastado do cargo de vereador.

Por Olhar Cidade da Redação