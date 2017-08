/ / Policia Militar de Guarantã do Norte realizará o projeto segurança primária em todas as escolas do município

O Projeto Segurança Primaria desenvolvido pela policia militar de Guarantã do Norte/MT, através do 2º tenente da PM, Wagner Coletti Duarte, que recentemente assumiu o comando da companhia independente de guarantã do Norte, será realizado nas escolas do município.

Segundo o Tenente Coletti, inicialmente será selecionada as escolas mais ‘’problemáticas’’ do município, Um grupo de policiais serão destinados a uma escola para estar realizando visitas rotineiras, conversando com os alunos, professores e diretores.

Os policiais estrão presente também nos horários de entrada, recreio e saída dos alunos. Futuramente a policia militar estará realizando palestras preventivas, referente a uso de drogas, abuso de menores entre outras.

O objetivo do projeto Segurança Primaria, é aproximar, passar confiança e criar um vinculo entre a polícia militar e os alunos das escolas do município.

O papel da policia militar é estar junto com a sociedade e criar um circulo de confiança. Não é demérito da escola só porque estaremos adentrando na mesma, é só um serviço preventivo, conscientizando os alunos, e quem sabe futuramente estar trazendo os jovem de hoje para a policia militar e quem sabe o mesmo tenha o interesse de ingressar na policia militar’’ disse o Tenente Coletti.

Esse trabalho traz vantagens para as escolas e para a segurança pública em três esferas: na prevenção, na aproximação e na resolução de problemas.

Na área da prevenção é altamente eficiente, pois a presença da Polícia Militar nas escolas evita crimes e contravenções, trazendo mais segurança para os estudantes, professores, orientadores, diretores, funcionários e até mesmo para as pessoas que moram nas proximidades das escolas.

Outra vantagem é a aproximação dos estudantes e funcionários das escolas com os policiais militares, o que, com o passar do tempo, acaba gerando laços de amizade, confiança e parceria, resultando no fornecimento de informações importantes para a Polícia Militar.

Por O Território