/ / Pedro Taques corta recursos da saúde e gasta mais de R$ 50 milhões com propaganda

Por Antero Paes de Barros

A deputada Janaina Riva está indignada com o que considera desrespeito com a população mais pobre por parte do governo de Mato Grosso. A deputada usou a tribuna da AL, durante audiência pública para discutir as dicifuldades dos hospitais filantrópicos para acusar o governador Pedro Taques de gastar mais de R$ 50 milhões em propaganda só no primeiro semestre e não honrar os compromissos assumidos com os hospitais filantrópicos no final do ano passado. "O governo tem mais de R$ 50 milhões para gastar em propaganda enganosa e não tem R$ sete milhões para pagar o que deve aos hospitais filantrópicos".





A reação do governador às críticas da oposição e reclamações dos hospitais filantrópicos foi a pior possível. Em matéria publicada no site Gazeta Digital o governador Pedro Taques anunciou o corte de recursos para os hospitais filantrópicos. Leiam a declaração: “Nós pagamos no mês de julho R$ 100 milhões para a saúde. O Estado não tem condições de passar dinheiro aos filantrópicos e nem obrigação legal. Fizemos durante três meses que foi um acordo, agora como não temos recursos e nem obrigação, então vai ser suspenso”, disse Taques.





Comentário meu: O governador Pedro Taques definitivamente não convive bem com as críticas e não demonstra capacidade democrática para o diálogo. Age como se fosse pessoalmente proprietário do dinheiro público e anuncia cancelamento de repasses a instituições seríssimas, mergulhando o Estado na mais profunda crise da saúde de sua história.





É preciso lembrar ao governador a sua própria bem elaborada frase de campanha: eu sou candidato a governador e não a imperador". Portanto, seja mais governador e menos imperador.