/ / Palmeiras “A” no masculino e Santos no feminino também passaram para final do campeonato das torcidas

Mais duas equipes conquistaram vaga na final do Campeonato de Torcidas Organizadas, que está acontecendo em Guarantã do Norte/MT, a competição tem a organização do Departamento Municipal de Desporto. A segunda semifinal aconteceu na noite da quinta-feira (17/08) com dois jogos no masculino e feminino.





No feminino fizeram a semifinal as equipes do Santos e do Flamengo, no primeiro tempo foi um jogo equilibrado, onde o time do Flamengo segurou a equipe adversária, mas no segundo tempo o Santos soube aproveitar as oportunidades e com isso conquistou a passagem para disputar a final.





O segundo jogo da noite foi na categoria masculina, entre o Palmeiras “A” e São Paulo “A”, um jogo muito equilibrado, com grandes jogadas entre os dois times, ambos apresentando grandes jogadores tanto no individual como no coletivo, mas a equipe do Palmeiras “A” soube aproveitar as oportunidade no ataque e converter em gols, com isso carimbou a passagem para disputar a final.





Confira os resultados:

Feminino: Santos 04 X 01 Flamengo;

Masculino: Palmeiras “A” 03 X 01 São Paulo.

Grande final, Terça-feira (22/08).

Feminino: Santos X Grêmio;

Masculino: Palmeiras “A” X Santos.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)