/ / Ossada humana é encontrada na zona rural de Sinop

Os restos mortais foram encontrados às margens da rodovia dos Pioneiros (MT-222) a cerca de 30 quilômetros de Sinop sentido ao município de Ipiranga do Norte, esta manhã. A Polícia Militar recebeu uma ligação anônima apontando a localização e a informação foi encaminhada à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

A ossada foi encontrada a cerca de dez metros da estrada. O boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil aponta que foram encontradas vestes femininas no local como calcinha preta e sutiã vermelho. No entanto, ainda não se sabe se a vítima é do sexo feminino.

A perícia teria constatado uma perfuração na região do crânio, que será investigado se é proveniente de tiro. Por conta desta informação, a principal hipótese é de homicídio.

A Polícia Civil deve realizar um levantamento sobre possíveis pessoas desaparecidas na cidade ou região para tentar fazer uma identificação.

Alguns objetos pessoais, como bijuterias, foram encontrados nas proximidades e podem auxiliar na identificação também.

O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e possivelmente o material genético será levado para a unidade de Cuiabá realizar os exames necessários.

