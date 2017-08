/ / Ônibus e caminhão de empresa que faz manutenção na rodovia BR 163 batem de frente, os dois pega fogo

Um acidente de trabalho aconteceu na rodovia BR-163 na tarde da segunda-feira (22/08) envolvendo um ônibus de transporte de trabalhadores e o caminhão com asfalto que estavam no trecho fazendo serviços de recuperação e manutenção da rodovia.

Como ocorreu o acidente ainda é informal, mas cinco pessoas ficaram feridas o motorista do ônibus foi internado na cidade de Guarantã do Norte (MT), com queimaduras de terceiro grau, correndo risco de morte.

Segundo informações de motorista que passou logo após o acidente, os dois veículos pegaram fogo após a batida e a rodovia ficou interditada por uma hora.

Ainda não se sabe a real causa do acidente, mas a noticias de mortos entre os envolvidos.

Os veículos ficaram completamente destruídos, populares tentaram apagar o fogo, mas não houve sucesso.





Por Jornal Folha do Progresso (Foto Vídeo WhatsApp)